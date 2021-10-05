"The City": в Москве открылось несколько новых арт-пространств с современным искусством

15:00
Инсталляции из мусора, кокон для медитации и знаменитые памятники в миниатюре. В Москве открылось сразу несколько новых арт-пространств с современным искусством.
Например, если хотите разнообразить культурную программу, зайдите в музей "Ингосстраха", которому исполнилось 10 лет. В единственном в мире интерактивном музее страхования расскажут, как оберегали себя и свое имущество на Руси, Древнем Востоке и Европе XVII века. Музей располагается в усадьбе начала XX века на Пятницкой. Экспозиция занимает два этажа.
Помимо экскурсий, в музее проводят обучающие занятия, которые восполняют отсутствие уроков страховой грамотности. На них узнаете, как правильно распоряжаться страхованием и послушаете детективные истории реальных кейсов.
Подробнее о том, куда обязательно нужно попасть, – в сюжете проекта The City.
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