"The City": "Девятаев", "Крюк", "6IX9INE: Сага о Дэнни Эрнандесе"

30 апреля, 17:50
В прокат вышла военная драма Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова "Девятаев". Героя Отечественной войны сыграл Павел Прилучный.
Сюжет основан на реальных событиях и описывает подвиг Героя Советского Союза, летчика Михаила Девятаева, который попал в плен к немцам, сумел угнать вражеский бомбардировщик и сбежал на Родину.
Из истории известно, что на борту могли быть секретные документы, которые в скором времени помогли СССР запустить на орбиту первый искусственный спутник, а потом выиграть космическую гонку.
На MEGOGO вышел новый сериал "Крюк" с Юрием Колокольниковым. Это спортивная драма о том, как бывший хоккеист становится агентом, после чего вся его жизнь рушится.
Также на большие экраны вышел фильм про самого скандального рэпера в истории – 6IX9INE. У него миллиарды просмотров на YouTube, 24 миллиона подписчиков в Instagram. А еще сразу несколько судимостей. Подробнее – в сюжете проекта The City.
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