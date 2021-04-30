"The City": "Девятаев", "Крюк", "6IX9INE: Сага о Дэнни Эрнандесе"

В прокат вышла военная драма Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова "Девятаев". Героя Отечественной войны сыграл Павел Прилучный.

Сюжет основан на реальных событиях и описывает подвиг Героя Советского Союза, летчика Михаила Девятаева, который попал в плен к немцам, сумел угнать вражеский бомбардировщик и сбежал на Родину.

Из истории известно, что на борту могли быть секретные документы, которые в скором времени помогли СССР запустить на орбиту первый искусственный спутник, а потом выиграть космическую гонку.

На MEGOGO вышел новый сериал "Крюк" с Юрием Колокольниковым. Это спортивная драма о том, как бывший хоккеист становится агентом, после чего вся его жизнь рушится.

Также на большие экраны вышел фильм про самого скандального рэпера в истории – 6IX9INE. У него миллиарды просмотров на YouTube, 24 миллиона подписчиков в Instagram. А еще сразу несколько судимостей. Подробнее – в сюжете проекта The City.