Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Выставка "Вспомним" на территории ВДНХ станет бесплатной до 10 мая включительно. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Экспозицию разместили в 57-м павильоне ВДНХ, где ранее открылся мультимедийный парк "Россия – моя история".

"До 10 мая включительно вход на мультимедиавыставку будет бесплатным для всех посетителей – парк будет работать без выходных весь праздничный период. Новая digital-выставка "Вспомним" состоит из уникальных дневников, писем, мемуаров, архивных фото и видео, выстроена по принципу художественного рассказа от первого лица", – уточнили в пресс-службе парка.

Организаторы сопроводили выставку бесплатными авторскими аудиогидами. Скачать запись можно в зале с экспозицией по QR-коду.