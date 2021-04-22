Mercedes Штрилица выставили на антикварном салоне в Москве

Фото: antiquesalon.ru
Российский Антикварный салон в 46-й раз открылся в Гостином дворе. В этом году мероприятие проходит с 21 по 25 апреля.
В экспозиции задействованы участники из США, Франции, Швейцарии, Белоруссии и различных городов России. Также в рамках выставки также представлена программа современного искусства "Арт Москва".
"Это движение в сторону нивелирования границ между старым искусством и новым", – приводит слова основателя салона Василия Бычкова ТАСС.
Ярмарка объединила разделы "Антиквариат", "Contemporary Art/Design", "Ювелирное искусство" и "Ретроавтомобили". Всего на площадке представлено 200 участников: галереи классического и современного искусства, а также ювелирные дома.
Кроме того, на салоне выставлены работы Яна Брейгеля Младшего, Корнелиса де Хема и Франса Эйкенса. Также там можно увидеть картины Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Алексея Саврасова и Зинаиды Серебряковой.
Помимо прочего, салон собрал произведения "Фаберже", "Болин", Императорского Фарфорового и Стеклянного заводов. На ярмарке выставлен и знаменитый Mercedes-Benz 230 W143 Штирлица из фильма "Семнадцать мгновений весны".
Столичная полиция ранее обнаружила украденный автомобиль ЗИС-115 черного цвета, на котором с 1949 года, предположительно, ездил глава советского государства Иосиф Сталин.
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