Москва онлайн покажет красную ковровую дорожку на закрытии 43-го ММКФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

29 апреля в Московском театре мюзикла состоится церемония закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля. Понаблюдать за звездными гостями на красной ковровой дорожке можно будет в прямом эфире Москвы онлайн.

В этом году фестиваль проходил с 22 по 29 апреля. В программе было представлено более 200 игровых, короткометражных и документальных фильмов из разных стран. Посмотреть киноработы можно было в кинотеатрах города, в том числе в "Художественном". Открылся фестиваль военным фильмом Тимура Бекмамбетова "Девятаев".

Смотрите прямую трансляцию 29 апреля в 18:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.