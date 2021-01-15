"The City": "ВандаВижен", паназиатская кухня и "Вечный обманщик"

На Disney+ выходит "ВандаВижен" – девятисерийный мини-сериал для поклонников комиксов Marvel. Это продолжение любовной истории Алой Ведьмы и андроида Вижена, созданного Тони Старком. После событий фильма "Мстители. Финал" герои оказываются в черно-белой ретро-вселенной. Но очень скоро догадываются, что их реальность – совсем не то, чем кажется на первый взгляд.

Паназиатская кухня по-прежнему занимает первое место в городе по популярности. Рестораны с соответствующим меню появляются едва ли не каждую неделю. Гастрокритик Саша Ильин подыскал три относительно новых варианта. А заодно рассказал, что пробовать в первую очередь.

15 января в Ленкоме состоится премьерный показ спектакля "Вечный обманщик". Это работа литовского режиссера Дайнюса Казлаускаса. Московскому зрителю он известен по спектаклю "Чайка семьдесят три четыреста пятьдесят восемь" в театре на Таганке. Подробнее – в сюжете проекта The City.