"The City": альбом "Баста 40", кинофестиваль RIFF и новое фуд-пространство на Тишинке

В пятницу рэпер Баста презентует новый альбом "Баста 40". Музыкальный обозреватель Дмитрий Быков рассказал, зачем скачивать и слушать пластинку.

На Тишинке открылось новое фуд-пространство, где можно вкусно поесть. Там уже работают около 60 корнеров.

В среду в "Октябре" стартует российско-итальянский кинофестиваль RIFF. Покажут 21 фильм. С учетом новых ограничительных мер залы будут заполняться на 25%, если эта квота будет превышена, откроют дополнительные помещения.

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