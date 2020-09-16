The City: Happy Market и "Сергей Виноградов. Нарисованная жизнь"

На выходных на "Флаконе" пройдет Happy Market – ярмарка хэнд-мейд товаров от местных дизайнеров.

В Музее русского импрессионизма проходит выставка под названием "Сергей Виноградов. Нарисованная жизнь". В выставку мастера вошли уникальные произведения из частных коллекций и музейных собраний нескольких городов России и стран Прибалтики. Подробнее – в сюжете проекта The City.



