"TVоя Москва" запускает цикл образовательных мастер-классов в сентябре

13:05
Фото: Москва 24/Никита Симонов
С 12 сентября в Центре документального кино на Зубовском бульваре стартует цикл бесплатных мастер-классов в рамках образовательного проекта "TVоя Москва". Проводить лекции будут ведущие практики медиарынка. Для участия в мастер-классе необходимо зарегистрироваться на сайте проекта "TVоя Москва".
В шестом сезоне образовательного проекта "TVоя Москва" примут участие создатели проекта "Антиглянец" Юлия Пош, Татьяна Столяр и Наталия Архангельская, радиоведущая Маргарита Митрофанова и писатель Александр Цыпкин.
О том, как превратить свое хобби в авторитетный медиаресурс, расскажут основательницы самого популярного в Telegram лайфстайл-проекта "Антиглянец" Юлия Пош, Татьяна Столяр и Наталия Архангельская. Мероприятие состоится уже в эту субботу, 12 сентября, в 12:00.
Известная радио- и телеведущая Маргарита Митрофанова расскажет, как зарождалась российская радиоиндустрия, чем живет сейчас и, главное, есть ли у радио будущее. Открытая лекция состоится 19 сентября.
А 26 сентября писатель, эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин объяснит слушателям, как правильно привлечь сторонние ресурсы для реализации социально значимых задач и культурных проектов.
В конце образовательной программы пройдет конкурс, в рамках которого участники мастер-классов смогут продемонстрировать новые знания и умения. В этом сезоне заявлены четыре номинации – телевидение, подкаст, онлайн (сайты, соцсети, блогеры), реклама.
Мастер-классы будут транслироваться на сайте и в соцсетях проекта.
Количество посадочных мест в зале ограничено. В связи с требованиями Роспотребнадзора рассадка в зале будет проходить с соблюдением социальной дистанции.
Мероприятие проводится при финансовой поддержке департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
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