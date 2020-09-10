"TVоя Москва" запускает цикл образовательных мастер-классов в сентябре

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 12 сентября в Центре документального кино на Зубовском бульваре стартует цикл бесплатных мастер-классов в рамках образовательного проекта "TVоя Москва". Проводить лекции будут ведущие практики медиарынка. Для участия в мастер-классе необходимо зарегистрироваться на сайте проекта "TVоя Москва".

В шестом сезоне образовательного проекта "TVоя Москва" примут участие создатели проекта "Антиглянец" Юлия Пош, Татьяна Столяр и Наталия Архангельская, радиоведущая Маргарита Митрофанова и писатель Александр Цыпкин.

О том, как превратить свое хобби в авторитетный медиаресурс, расскажут основательницы самого популярного в Telegram лайфстайл-проекта "Антиглянец" Юлия Пош, Татьяна Столяр и Наталия Архангельская. Мероприятие состоится уже в эту субботу, 12 сентября, в 12:00.

Известная радио- и телеведущая Маргарита Митрофанова расскажет, как зарождалась российская радиоиндустрия, чем живет сейчас и, главное, есть ли у радио будущее. Открытая лекция состоится 19 сентября.

А 26 сентября писатель, эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин объяснит слушателям, как правильно привлечь сторонние ресурсы для реализации социально значимых задач и культурных проектов.

В конце образовательной программы пройдет конкурс, в рамках которого участники мастер-классов смогут продемонстрировать новые знания и умения. В этом сезоне заявлены четыре номинации – телевидение, подкаст, онлайн (сайты, соцсети, блогеры), реклама.

Мастер-классы будут транслироваться на сайте и в соцсетях проекта.

Количество посадочных мест в зале ограничено. В связи с требованиями Роспотребнадзора рассадка в зале будет проходить с соблюдением социальной дистанции.

Мероприятие проводится при финансовой поддержке департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.