"The City": "Полицейский с Рублевки" и выставка про "секретики"

На экраны выходит главная предновогодняя комедия – "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2". Так что если хотите как следует посмеяться перед праздниками, бегом в кинотеатр.

В продолжении суперуспешного первого беспредела не будет Александра Петрова. Сюжетная линия Гриши Измайлова логично завершилась свадьбой в прошлогоднем финале. Но это не страшно, потому что Сергей Бурунов никуда не делся. Пожалуй, главный комедийный актер страны жжет все полтора часа фильма.

Сюжет снова закручен вокруг ограбления. Только в этот раз сотрудникам УМВД "Барвиха-Северное" придется расследовать реальную, а не имитированную кражу из ювелирного предприятия.

Все для того, чтобы успеть отпраздновать Новый год за городом всем отделом. В роли режиссера и сценариста второго Беспредела снова выступил Илья Куликов, а это значит, что так полюбившаяся всем стилистика всех "Полицейских" сохранится. Как и юмор на грани...

В Музее современного искусства "Гараж" открылась ностальгическая выставка про "секретики" – самую прикольную детскую забаву позднесоветского времени. Советуем сходить и тем, кто интересуется андеграундом СССР.

Подробнее – в сюжете проекта The City.