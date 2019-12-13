Роберт Дауни-младший провел кастинг с животными для "Доктора Дулиттла"

Роберт Дауни-младший заговорил с животными. Более того, провел с ними кастинг для "Доктора Дулиттла". В нем актер сыграет главную роль. Главное качество его героя – он понимает язык животных.

На кастинге актер просит уток, попугая и белку произнести реплики из популярных фильмов. Таких, например, как "Гадкий я", "Лицо со шрамом", "Челюсти" и "Форсаж".

Фильм "Путешествие доктора Дулиттла" выйдет в российский прокат 20 февраля 2020 года.