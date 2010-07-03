Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе

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Лауреатом Нобелевской премии в области литературы в 2019 году стал австрийский писатель и драматург Петер Хандке, за 2018-й – польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук.

"Приз вручается за нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни", – пояснил постоянный секретарь Шведской академии Матс Мальм.

В прошлом году Шведская академия не вручала премию из-за роспуска Нобелевского комитета по литературе на фоне сексуального скандала.

Букмекеры включали в список фаворитов автора саги "Песнь Льда и Пламени" Джорджа Мартина и российскую писательницу Людмилу Улицкую.

Накануне Нобелевскую премию по химии за 2019 год присудили Джону Гудэнафу, Стэнли Уиттингэму и Акире Йосино за разработку литий-ионных батарей.

Премии по физике удостоились Джим Пиблз (Канада) – за теоретические открытия в физической космологии, Дидье Келоз и Мишель Майор (оба из Швейцарии) – за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды.

Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали Уильям Келин, Петер Ратклифф и Грегг Семенсе. Ученые получили награду за изучение реакции клеток на присутствие кислорода.

В 2019 году сумма каждой из премий составляет 9 миллионов шведских крон, что соответствует 900 тысячам долларов США.