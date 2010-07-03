Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине

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Фото: youtube.com/Nobel Prize
Нобелевскую премию по медицине за 2019 год присудили Уильяму Келину, Петеру Ратклиффу и Греггу Семенсе, сообщает РИА Новости.
Ученые получили награду за изучение реакции клеток на присутствие кислорода. Отмечается, что хотя фундаментальное значение кислорода для жизни было понятно на протяжении веков, до недавних пор было неизвестно, как клетки приспосабливаются к изменениям в уровнях этого газа. Келин, Рэтклифф и Семенца определили молекулярный механизм, который регулирует активность генов в ответ на различные уровни кислорода.
Открытия лауреатов создали основу для понимания того, как уровень кислорода влияет на обмен веществ. Также их открытия проложили путь для создания новых, перспективных методов борьбы с анемией, раком и многими другими заболеваниями.
Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря – в день кончины основателя Нобелевских премий Альфреда Нобеля.
В ближайшие дни будут названы обладатели награды и в других номинациях. 8 октября объявят о решении Нобелевского комитета по физике, 9 октября – по химии, а 10 октября – лауреата премии мира.
Сумма каждой из Нобелевских премий в прошлом году составила девять миллионов шведских крон. Это чуть менее 950 тысяч долларов.
В прошлом году Нобелевскую премию по медицине присудили ученым Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзе. Они разработали новый метод иммунотерапии рака.
Эллисон – специалист по иммунотерапии рака, профессор Онкологического центра имени Андерсона Техасского университета. Тасуку Хондзе занимается иммунологией. В 1992 году он обнаружил на поверхности Т-лимфоцитов (клеток иммунной системы) молекулу белка PD-1, которую раковые клетки умеют блокировать. Ученый создал антитела, с помощью которых организм распознает и уничтожает злокачественные опухоли.
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