Нобелевского лауреата по физике Хироси Амано пригласили работать в Новосибирск

Нобелевский лауреат 2014 года по физике Хироси Амано (Япония) ведет переговоры с руководством Новосибирского госуниверситета (НГУ) о перспективах научной работы в вузе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на самого Амано.
В четверг, 14 марта, японскому профессору вручили почетный знак и звание почетного доктора НГУ. Ректор НГУ Михаил Федорук подтвердил, что такие переговоры действительно ведутся.
Супруга Амано несколько лет назад уже работала в Новосибирске – она преподавала японский язык русским студентам. Они очень хорошо относятся к России и заинтересованы в дальнейшей работе, подчеркнули в руководстве НГУ.
Федорук отметил, что Нобелевскому лауреату могут поручить преподавать курсы по материаловедению – по той специальности, по которой Амано получил Нобелевскую премию.
"Приезд нобелевского лауреата из Японии для нас очень значим и послужит развитию отношений между нашим университетом, регионом, Новосибирском и университетом Нагоя. Это прежде всего программы академической мобильности – обмены студентами, молодыми преподавателями. Молодежь надо учить в передовых лабораториях, и как раз лаборатория, которую возглавляет профессор Амано, таковой является", – сказал ректор НГУ.
Сам профессор заявил, что для него честь получить звание почетного доктора НГУ, так как университет находится на очень высоком уровне, особенно в области физики и математики.
Хироси Амано одним из лауреатов Нобелевской премии по физике за 2014 год за создание синих светодиодов ─ задача, которая считалась невыполнимой в ХХ веке.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.