Нобелевского лауреата по физике Хироси Амано пригласили работать в Новосибирск

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Нобелевский лауреат 2014 года по физике Хироси Амано (Япония) ведет переговоры с руководством Новосибирского госуниверситета (НГУ) о перспективах научной работы в вузе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на самого Амано.

В четверг, 14 марта, японскому профессору вручили почетный знак и звание почетного доктора НГУ. Ректор НГУ Михаил Федорук подтвердил, что такие переговоры действительно ведутся.

Супруга Амано несколько лет назад уже работала в Новосибирске – она преподавала японский язык русским студентам. Они очень хорошо относятся к России и заинтересованы в дальнейшей работе, подчеркнули в руководстве НГУ.

Федорук отметил, что Нобелевскому лауреату могут поручить преподавать курсы по материаловедению – по той специальности, по которой Амано получил Нобелевскую премию.

"Приезд нобелевского лауреата из Японии для нас очень значим и послужит развитию отношений между нашим университетом, регионом, Новосибирском и университетом Нагоя. Это прежде всего программы академической мобильности – обмены студентами, молодыми преподавателями. Молодежь надо учить в передовых лабораториях, и как раз лаборатория, которую возглавляет профессор Амано, таковой является", – сказал ректор НГУ.

Сам профессор заявил, что для него честь получить звание почетного доктора НГУ, так как университет находится на очень высоком уровне, особенно в области физики и математики.

Хироси Амано одним из лауреатов Нобелевской премии по физике за 2014 год за создание синих светодиодов ─ задача, которая считалась невыполнимой в ХХ веке.