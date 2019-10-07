Что нужно знать о Нобелевской премии

7 октября в Швеции открылась очередная Нобелевская неделя, во время которой огласят лауреатов этого года. Наш обозреватель Николай Гринько рассказал об интересных фактах в истории премии. Какие знаковые открытия были ею отмечены, откуда берутся деньги на выплаты и почему Нобель вообще решил поддерживать ученых?
Шведский инженер, химик и изобретатель Альфред Нобель жил во второй половине XIX века. Он был необыкновенно плодовит и за свою жизнь получил 355 различных патентов. А его особой страстью были взрывчатые вещества. Нобель активно экспериментировал с ними и придумал множество вариаций: гремучий студень (желеобразную субстанцию мощной взрывной силы), баллистит (бездымный порох), кордит (еще одна модификация пороха) и всем известный динамит. Нет ничего удивительного в том, что исследования Нобеля применялись в военной промышленности. Заработав на продаже патентов приличный капитал, изобретатель приобрел металлургический концерн "Бофорс" и со временем сделал его крупнейшим производителем оружия.
А в 1888 году произошла знаковая история: умер брат Нобеля, Людвиг, но газетчики по ошибке разместили на первых страницах материалы о смерти самого Альфреда. Химик, открывший утреннюю газету, увидел некролог с заголовком "Умер торговец смертью". Именно это заставило Нобеля задуматься о том, каким его запомнит человечество после настоящей смерти. Ученому очень не хотелось оставаться в памяти людей "торговцем смертью", и тогда он совершил самый экстравагантный поступок за всю свою жизнь. Нобель завещал потратить все свои деньги, а также все свое имущество на поддержку ученых, литераторов и борцов за мир.
Несмотря на протесты наследников Нобеля, его завещание было признано действительным. Все имущество, принадлежавшее изобретателю, было продано, суммарный капитал помещен в банк, а для управления им был организован Фонд Нобеля. Согласно завещанию, доходы от вложений должны были делиться на пять равных частей и ежегодно выплачиваться авторам самых важных открытий в области физики, химии, медицины, а также автору самого выдающегося литературного произведения и тому, кто "внес наиболее существенный вклад в сплочение наций, уничтожение рабства или снижение численности существующих армий и содействие проведению мирных конгрессов". Премия вручается только отдельным лицам, а не организациям и учреждениям (исключение составляет только Премия мира).
Первая церемония вручения прошла в 1901 году, и долгое время количество номинаций не менялось, пока в 1969 году Банк Швеции не предложил собственную – за наиболее заметный вклад в развитие экономической науки. Теперь номинаций стало шесть, включая премию по экономике, но их количество решили больше не увеличивать.
Однако капитал постоянно увеличивается, а вместе с ним растут и выплаты. На сегодняшний день капитал фонда превышает четыре миллиарда долларов, а премия, которую выплачивают каждому лауреату, составляет около 1,1 миллиона долларов США. Причем теперь это фиксированная сумма: в 2012 году совет директоров Нобелевского фонда решил остановиться на этой отметке, "чтобы премию можно было вручать бесконечно".
Споров вокруг Нобелевской премии ведется множество, и каждый год они вспыхивают с новой силой: то дали недостойному, то не дали достойному... Но если вспомнить ее историю, становится понятно, что комитет ошибается редко. Среди лауреатов – люди, которые действительно внесли огромный вклад в развития человечества. Вот небольшой список.
- Вильгельм Рентген – Нобелевская премия по физике 1901 года за "открытие замечательных лучей, названных в его честь";
- Альберт Эйнштейн – Нобелевская премия по физике 1921 года за "открытие фотоэлектрического эффекта и другие работы" (в списке этих "других работ" – теория относительности);
- Энрико Ферми – Нобелевская премия по физике 1938 года за открытие ядерных реакций, вызываемых медленными нейтронами;
- Александр Флемминг – Нобелевская премия по физиологии и медицине 1945 года за открытие пенициллина, спасшего миллионы жизней;
- Альбер Камю – Нобелевская премия по литературе 1957 года за "огромный вклад в литературу, высветивший значение человеческой совести";
- Френсис Крик, Морис Уилкинс и Джеймс Уотсон – Нобелевская премия по физиологии и медицине 1962 года за успешное моделирование структуры ДНК.
Кроме критики Нобелевской премии, существует даже действующая пародия на нее – разумеется, речь идет о "Шнобелевской премии" (оригинальное название Ig Nobel Prize, английское слово ignoble означает "постыдный"). В 1991 году ее придумал Марк Абрахамс, основавший также юмористический журнал "Анналы невероятных исследований". Каждый год в начале ноября, когда становятся известны лауреаты настоящей "нобелевки", вручается десять "Шнобелевских премий" "за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом – задуматься". Это не денежный приз, а забавные статуэтки – каждый год разные – и вручают их настоящие нобелевские лауреаты.
Вот несколько победителей 2019 года.
- Группа ученых из Италии и Нидерландов получила приз за идею о том, что пицца может помочь человеку бороться с некоторыми болезнями, если ее приготовили и съели в Италии.
- Ученые из Сингапура, Китая, Австралии, Польши, США и Болгарии доказали, что намагниченные мертвые тараканы ведут себя иначе, чем живые, даже если они намагничены.
- Международная команда исследователей из четырех стран определила, какие части тела человека приятней всего чесать. Первое место заняли лодыжки, следом идут спина и предплечье.
Считается, что "Шнобелевская премия" также приносит пользу, поскольку поддерживает интерес к научным исследованиям. Мы с этим утверждением полностью согласны. Хотя...