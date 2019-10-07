Что нужно знать о Нобелевской премии

7 октября в Швеции открылась очередная Нобелевская неделя, во время которой огласят лауреатов этого года. Наш обозреватель Николай Гринько рассказал об интересных фактах в истории премии. Какие знаковые открытия были ею отмечены, откуда берутся деньги на выплаты и почему Нобель вообще решил поддерживать ученых?

Шведский инженер, химик и изобретатель Альфред Нобель жил во второй половине XIX века. Он был необыкновенно плодовит и за свою жизнь получил 355 различных патентов. А его особой страстью были взрывчатые вещества. Нобель активно экспериментировал с ними и придумал множество вариаций: гремучий студень (желеобразную субстанцию мощной взрывной силы), баллистит (бездымный порох), кордит (еще одна модификация пороха) и всем известный динамит. Нет ничего удивительного в том, что исследования Нобеля применялись в военной промышленности. Заработав на продаже патентов приличный капитал, изобретатель приобрел металлургический концерн "Бофорс" и со временем сделал его крупнейшим производителем оружия.

А в 1888 году произошла знаковая история: умер брат Нобеля, Людвиг, но газетчики по ошибке разместили на первых страницах материалы о смерти самого Альфреда. Химик, открывший утреннюю газету, увидел некролог с заголовком "Умер торговец смертью". Именно это заставило Нобеля задуматься о том, каким его запомнит человечество после настоящей смерти. Ученому очень не хотелось оставаться в памяти людей "торговцем смертью", и тогда он совершил самый экстравагантный поступок за всю свою жизнь. Нобель завещал потратить все свои деньги, а также все свое имущество на поддержку ученых, литераторов и борцов за мир.

Несмотря на протесты наследников Нобеля, его завещание было признано действительным. Все имущество, принадлежавшее изобретателю, было продано, суммарный капитал помещен в банк, а для управления им был организован Фонд Нобеля. Согласно завещанию, доходы от вложений должны были делиться на пять равных частей и ежегодно выплачиваться авторам самых важных открытий в области физики, химии, медицины, а также автору самого выдающегося литературного произведения и тому, кто "внес наиболее существенный вклад в сплочение наций, уничтожение рабства или снижение численности существующих армий и содействие проведению мирных конгрессов". Премия вручается только отдельным лицам, а не организациям и учреждениям (исключение составляет только Премия мира).

Первая церемония вручения прошла в 1901 году, и долгое время количество номинаций не менялось, пока в 1969 году Банк Швеции не предложил собственную – за наиболее заметный вклад в развитие экономической науки. Теперь номинаций стало шесть, включая премию по экономике, но их количество решили больше не увеличивать.

В первые годы номинантам выплачивали по 150 тысяч шведских крон. Если попытаться перевести эту сумму в доллары по сегодняшнему курсу, то получится примерно 60 тысяч.

Однако капитал постоянно увеличивается, а вместе с ним растут и выплаты. На сегодняшний день капитал фонда превышает четыре миллиарда долларов, а премия, которую выплачивают каждому лауреату, составляет около 1,1 миллиона долларов США. Причем теперь это фиксированная сумма: в 2012 году совет директоров Нобелевского фонда решил остановиться на этой отметке, "чтобы премию можно было вручать бесконечно".

Споров вокруг Нобелевской премии ведется множество, и каждый год они вспыхивают с новой силой: то дали недостойному, то не дали достойному... Но если вспомнить ее историю, становится понятно, что комитет ошибается редко. Среди лауреатов – люди, которые действительно внесли огромный вклад в развития человечества. Вот небольшой список.



Вильгельм Рентген – Нобелевская премия по физике 1901 года за "открытие замечательных лучей, названных в его честь";

Альберт Эйнштейн – Нобелевская премия по физике 1921 года за "открытие фотоэлектрического эффекта и другие работы" (в списке этих "других работ" – теория относительности);

Энрико Ферми – Нобелевская премия по физике 1938 года за открытие ядерных реакций, вызываемых медленными нейтронами;

Александр Флемминг – Нобелевская премия по физиологии и медицине 1945 года за открытие пенициллина, спасшего миллионы жизней;

Альбер Камю – Нобелевская премия по литературе 1957 года за "огромный вклад в литературу, высветивший значение человеческой совести";

Френсис Крик, Морис Уилкинс и Джеймс Уотсон – Нобелевская премия по физиологии и медицине 1962 года за успешное моделирование структуры ДНК.

Кроме критики Нобелевской премии, существует даже действующая пародия на нее – разумеется, речь идет о "Шнобелевской премии" (оригинальное название Ig Nobel Prize, английское слово ignoble означает "постыдный"). В 1991 году ее придумал Марк Абрахамс, основавший также юмористический журнал "Анналы невероятных исследований". Каждый год в начале ноября, когда становятся известны лауреаты настоящей "нобелевки", вручается десять "Шнобелевских премий" "за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом – задуматься". Это не денежный приз, а забавные статуэтки – каждый год разные – и вручают их настоящие нобелевские лауреаты.

Вот несколько победителей 2019 года.

Группа ученых из Италии и Нидерландов получила приз за идею о том, что пицца может помочь человеку бороться с некоторыми болезнями, если ее приготовили и съели в Италии.

Ученые из Сингапура, Китая, Австралии, Польши, США и Болгарии доказали, что намагниченные мертвые тараканы ведут себя иначе, чем живые, даже если они намагничены.

Международная команда исследователей из четырех стран определила, какие части тела человека приятней всего чесать. Первое место заняли лодыжки, следом идут спина и предплечье.

Считается, что "Шнобелевская премия" также приносит пользу, поскольку поддерживает интерес к научным исследованиям. Мы с этим утверждением полностью согласны. Хотя...