Названы лауреаты Нобелевской премии по физике за 2019 год

12:55
Фото: ТАСС/www.imago-images.de
Нобелевская премия по физике за 2019 год присуждена Джеймсу Пиблзу и Дидье Келозу за работы в области астрономии и астрофизики.
Пиблзу присудили премию за теоретические открытия в физической космологии, Мишелю Майору и Дидье Кело – за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды.
Церемония награждения лауреатов по традиции пройдет в Стокгольме 10 декабря – в день смерти основателя Нобелевских премий Альфреда Нобеля.
Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет девять миллионов шведских крон. Это более 900 тысяч долларов США.
Накануне были названы лауреаты Нобелевской премии по медицине. Ими стали Уильям Келин, Петер Ратклифф и Грегг Семенсе. Ученые получили награду за изучение реакции клеток на присутствие кислорода.
В ближайшие дни будут названы обладатели награды и в других номинациях. 9 октября объявят о решении Нобелевского комитета по химии, а 10 октября назовут лауреата премии мира.
В прошлом году Нобелевскую премию по физике присудили Артуру Эшкену, Жерару Муру и Донне Стриклэнд за "исследования в области лазерной физики".
Эшкин – американский физик, автор 47 патентов, известен исследованиями в областях фоторефракции, изобрел "пинцет", с помощью которого можно захватывать частицы, атомы, вирусы и другие клетки.
Муру и Стрикланд – французские физики, награждены за изобретение "метода генерирования ультракоротких оптических импульсов высокой интенсивности".
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