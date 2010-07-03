Нобелевская премия по химии присуждена за разработку литий-ионных батарей

Фото: скриншот трансляции nobelprize.org

Нобелевская премия по химии за 2019 год присуждена Джону Гудэнафу, Стэнли Уиттингэму и Акире Йосино за разработку литий-ионных батарей. Об этом сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

В 2019 году сумма каждой из премий составляет 9 миллионов шведских крон, что соответствует 900 тысячам долларов США.

Ранее были объявлены лауреаты по физике. В этом году премию получили Джим Пиблз (Канада), Дидье Келоз и Мишель Майор (оба из Швейцарии). Пиблза наградили за теоретические открытия в физической космологии, Келоза и Майора – за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды.

Также сообщалось, что букмекеры включили автора саги "Песнь Льда и Пламени" Джорджа Мартина и российскую писательницу Людмилу Улицкую в список фаворитов Нобелевской премии по литературе.

Церемония награждения пройдет в Стокгольме 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевской премии, предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

