Эксперт объяснил, за что присудили Нобелевскую премию по физике

Открытия лауреатов Нобелевской премии по физике 2019 года определяют развитие современной астрономии. Об этом рассказал сотрудник Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Согласно решению Нобелевского комитета, половину премии получит Джеймс Пиблс "за теоретические исследования в космологии", вторую – Мишель Майор и Дидье Кело "за открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды".

"Пиблcу принадлежит существенная роль в открытии космического микроволнового фона, который в России называют реликтовым излучением. Он получает премию не только за реликтовое излучение, но и за всю совокупность своих работ в области космологии", – рассказал RT российский ученый.

Вибе отметил, что работы Майора и Келоза положили начало новому направлению исследований.

"В 1995 году они доказали, что у других звезд, похожих на Солнце, тоже могут быть планеты", – сообщил эксперт.

Торжественная церемония вручения премии пройдет 10 декабря.

Накануне в Стокгольме также объявили лауреатов Нобелевской премии по медицине. Ими стали американцы Уильям Кэйлин-младший и Грегг Семенза, а также британец Питер Рэтклифф. Они изучали реакции клетки на кислород и выяснили, что его понижение приводит к повышению в организме уровня эритропоэтина, что, в свою очередь, приводит к увеличению производства эритроцитов. Это открытие проложило путь для новых стратегий в борьбе с анемией, раком и другими заболеваниями.

