Москва 24 покажет оглашение победителей Нобелевской премии по химии

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9 октября мы покажем прямую трансляцию оглашения победителей Нобелевской премии по химии. Ведущий трансляции Алексей Семихатов, доктор физико-математических наук, обсудит награждение с российскими экспертами в соответствующих научных дисциплинах.

С 1901 года Нобелевская премия ежегодно присуждается по пяти направлениям: "Физика", "Химия", "Физиология и медицина", "Литература", "Содействие установлению мира во всем мире". Изначально Нобель внес в список премий математику, но позже вычеркнул ее, заменив премией мира. Аналогами Нобелевской премии для математиков являются Филдсовская премия и Абелевская премия.

Смотрите трансляцию 9 октября в 12:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.