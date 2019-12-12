Лауреаты Премии ЦФО в области литературы и искусства получили по 300 тысяч рублей

Фото: cfo.gov.ru

Лауреаты Премии Центрального федерального округа (ЦФО) в области литературы и искусства получили по 300 тысяч рублей за свои успехи. Об этом сообщает "Интерфакс".

Торжественная церемония вручения дипломов победителям конкурсных номинаций состоялась в четверг, 12 декабря, в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, уточнили в оргкомитете премии.

"Решением конкурсной комиссии определены четыре проекта (по одному в каждой номинации), которые награждены дипломами лауреатов и денежными премиями в размере 300 тысяч рублей", – подчеркнули организаторы.

В номинации "За просветительскую деятельность в сфере культуры" победил заведующий отделом по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия Гороховецкого историко-архитектурного музея (Владимирская область) Антон Анкудинов. Специалист подготовил серию научно-познавательных публикаций к 850-летию города.

Художницу-реставратора из Костромской области Антонину Шувалову отметили в номинации "За создание проектов и произведений литературы и искусства". Жюри оценило многолетнюю работу мастера по сохранению редких памятников старины.

В номинациях "За создание проектов и произведений для детей и юношества в области литературы и искусства" и "Театральное искусство" наградили коллектив Белгородской государственной детской библиотеки Лиханова и художественного руководителя Воронежского государственного академического театра драмы имени Алексея Кольцова Владимира Петрова.

Сообщается также, что еще семь проектов по отдельным направлениям наградили благодарственными письмами полпреда президента России в ЦФО.

В октябре мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии деятелям культуры в области литературы и искусства. Премии присуждаются с 1992 года за создание наиболее талантливых, отличающихся новизной и оригинальностью произведений литературы и искусства, получивших общественное признание и способствующих развитию литературы и искусства в городе Москве.

