Лауреаты Премии ЦФО в области литературы и искусства получили по 300 тысяч рублей

Фото: cfo.gov.ru
Лауреаты Премии Центрального федерального округа (ЦФО) в области литературы и искусства получили по 300 тысяч рублей за свои успехи. Об этом сообщает "Интерфакс".
Торжественная церемония вручения дипломов победителям конкурсных номинаций состоялась в четверг, 12 декабря, в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, уточнили в оргкомитете премии.
"Решением конкурсной комиссии определены четыре проекта (по одному в каждой номинации), которые награждены дипломами лауреатов и денежными премиями в размере 300 тысяч рублей", – подчеркнули организаторы.
В номинации "За просветительскую деятельность в сфере культуры" победил заведующий отделом по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия Гороховецкого историко-архитектурного музея (Владимирская область) Антон Анкудинов. Специалист подготовил серию научно-познавательных публикаций к 850-летию города.
Художницу-реставратора из Костромской области Антонину Шувалову отметили в номинации "За создание проектов и произведений литературы и искусства". Жюри оценило многолетнюю работу мастера по сохранению редких памятников старины.
В номинациях "За создание проектов и произведений для детей и юношества в области литературы и искусства" и "Театральное искусство" наградили коллектив Белгородской государственной детской библиотеки Лиханова и художественного руководителя Воронежского государственного академического театра драмы имени Алексея Кольцова Владимира Петрова.
Сообщается также, что еще семь проектов по отдельным направлениям наградили благодарственными письмами полпреда президента России в ЦФО.
В октябре мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии деятелям культуры в области литературы и искусства. Премии присуждаются с 1992 года за создание наиболее талантливых, отличающихся новизной и оригинальностью произведений литературы и искусства, получивших общественное признание и способствующих развитию литературы и искусства в городе Москве.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: