Собянин вручил премии деятелям культуры в области литературы и искусства

04 сентября, 22:15
04 сентября, 22:15
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Фото: vk.com/mossobyanin
Столичным деятелям культуры вручили премии города Москвы в области литературы и искусства. В награждении принял участие Сергей Собянин.
За вклад в развитие отечественного изобразительного искусства и серию скульптурных работ, представленных на персональной выставке в Российской Академии художеств, премию получил скульптор Виктор Корнеев.
За вклад в развитие театрального искусства и создание костюмов к спектаклям ведущих московских театров премия вручена художнику-модельеру Виктории Севрюковой.
Артист-вокалист, ведущий мастер сцены оперной труппы Государственного академического Большого театра России Олег Долгов получил награду за исполнение ведущих партий в операх "Катерина Измайлова", "Дон Карлос", "Кармен", "Пиковая дама", "Травиата", "Бал-маскарад".
Заместитель генерального директора-художественного руководителя, директор творческих коллективов Московского музыкального театра "Геликон-опера" под руководством Дмитрия Бертмана Илья Ильин получил премию за постановку спектаклей "Семь смертных грехов" Курта Вайля, "Телефон" Джанкарло Менотти, "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта.
За исполнение ведущих партий в балетах "Лебединое озеро", "Герой нашего времени", "Укрощение строптивой", "Анна Каренина" премию получила артист балета, ведущий мастер сцены Государственного академического Большого театра России Ольга Смирнова.
Артисту драмы, ведущему мастеру сцены Московского театра Юного Зрителя Валерию Баринову награду вручили за вклад в развитие театрального искусства и кинематографа, исполнение главных ролей в спектаклях "Леди Макбет нашего уезда", "Все кончено" и "Вариации и тайны".
Президент Московского драматического театра имени Ермоловой Владимир Андреев получил премию за вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность.
За создание спектаклей "Москва – открытый город. Переход", "Старый дом", "Кеды", "Однорукий из Спокана", "Мама" премию получил Владимир Панков.
Главному режиссеру Государственного академического центрального театра кукол имени Образцова Борису Константинову вручили премию за вклад в развитие искусства кукольного театра и создание спектакля "Турандот" Карло Гоцци.
Арт-директор, режиссер Театра мюзикла Марина Швыдкая получила премию за вклад в развитие жанра мюзикла и создание спектаклей последних лет.
Коллективу артистов-акробатов Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского в составе Родиона Прилепина, Артема Дегтерева, Артема Волкова, Руслана Махмудова вручили премию за исполнение номера "Восходящие" и участие в программах последних лет.
Премии присуждаются с 1992 года за создание наиболее талантливых, отличающихся новизной и оригинальностью произведений литературы и искусства, получивших общественное признание и способствующих развитию литературы и искусства в городе Москве. За прошедшие годы лауреатами премии стали порядка 740 человек.
3 сентября Собянин вручил заслуженным москвичам государственные и городские награды. Мэр отметил, что добросовестный труд миллионов москвичей позволяет экономике города развиваться даже в непростое время, благодаря чему растут поступления в бюджет столицы, а это дает возможности для развития города, финансирования социальных программ. Он поздравил собравшихся в зале лауреатов с заслуженными наградами и пожелал дальнейших успехов.
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