Собянин вручил награды заслуженным москвичам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин вручил заслуженным москвичам государственные и городские награды.

"Благодаря вашему таланту, умению, труду, благодаря труду миллионов москвичей наша столица, несмотря на то, что это многовековой город с многовековой историей, продолжает активно развиваться, молодеть и хорошеть с каждыми годом. Благодаря труду строителей возводятся новые здания, сооружения, дороги, метро. Благодаря работе коммунальных служб город благоустраивается, выглядит ухоженно, чисто. Благодаря лучшим врачам нашей страны, которые работают в Москве, здравоохранение нашего города достойное, оказывает помощь миллионам москвичей. Продолжительность жизни в Москве достигла 78 лет. Это исторический максимум за существование Москвы. Благодаря труду московских педагогов, учителей мы имеем лучшее образование не только в стране, но и одно из лучших в мире среди самых развитых государств", - сказал мэр в ходе церемонии награждения.

Собянин также отметил, что добросовестный труд миллионов москвичей позволяет экономике города развиваться даже в непростое время, благодаря чему растут поступления в бюджет столицы, а это дает возможности для развития города, финансирования социальных программ.

Он поздравил собравшихся в зале лауреатов с заслуженными наградами и пожелал дальнейших успехов.

За заслуги и многолетнюю работу в области образования Орден Почета вручили директору средней общеобразовательной школы "Олимп-Плюс" Нине Авериной. За вклад в развитие ветеранского движения и военно-патриотическое воспитание молодежи председатель исполкома Союза десантников России Валерий Юрьев был награжден Орденом Почета, а глава местного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана в САО Борис Мещеряков и председатель правления организации в Москве Петр Петров – медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Кроме того, Собянин вручил Орден Дружбы директору медресе Московской соборной мечети Жафяру Фейзрахманову за вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия. Почетной грамотой президента РФ за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу был удостоен народный учитель России директор лицея "Вторая школа" Владимир Овчинников. Группе горожан были присвоены почетные звания: "Заслуженный врач Российской Федерации", "Заслуженный учитель Российской Федерации" и "Заслуженный строитель Российской Федерации". Их заслуги были отмечены благодарностью главы государства.

Несколько москвичей также удостоились городских наград. Так, за вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти почетной грамотой московского правительства был награжден артист театра имени Вахтангова, сопредседатель движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой. Многолетнюю плодотворную деятельность заместителя гендиректора АО "Московский Метрострой" Олега Мельникова на благо столицы мэр отметил знаком отличия "За заслуги перед Москвой", а начальник отделения корпорации "Московский институт теплотехники" Лев Соломонов получил знак отличия "За безупречную службу городу Москве".

Звание "Почетный деятель искусств города Москвы" Сергей Собянин присвоил художественному руководителю театра "Модернъ" Юрию Грымову и актрисе театра "Ленком" Олесе Железняк. За мужество и самоотверженность при спасении человека благодарность мэра получил ученик "Школы в Капотне" Дмитрий Мешков, который в мае помог вытащить двухлетнюю девочку из дренажного колодца. Кроме того, заслуги москвичей были отмечены знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" XL лет, почетными знаками "Заслуженный учитель города Москвы", "Заслуженный врач города Москвы" и званиями "Почетного работника транспорта и связи", "Почетного строителя", "Почетного работника культуры", "Почетного пожарного" и "Почетного работника промышленности" города Москвы.