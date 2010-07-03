16:34
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин вручил награды выдающимся московским строителям накануне их профессионального праздника. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Вы можете гордиться – ваши успехи самые значительные среди городов мира. Вы лучшие метростроители мира. Вы лучшие дорожники мира. Программа реновации, которую вы реализуете, самая крутая в мире, но вы справитесь с ней. Спасибо вам от москвичей", – заявил мэр столицы.
Он поблагодарил архитекторов, проектировщиков, прорабов, мастеров, строителей за благоустройство и создание парков, скверов, бульваров. "Вы делаете город красивее и удобнее", – отметил Собянин.
Мэр добавил, что столичные строители работают на пределе своих сил и возможностей, достигая поставленных целей. "Я уверен, мы с вами справимся. С Днем строителя! Счастья вам и добра", – добавил Собянин.
Лучшим работникам в строительной области присвоили звание "Почетный строитель города Москвы". Их поблагодарили за участие в строительстве Политехнического музея, Крытого теннисного клуба в "Лужниках", жилых комплексов на территории ТиНАО, Калининско-Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линий, Большой кольцевой линии московского метро, Северо-Восточной хорды и других знаковых объектов города. Также ряд работников удостоен благодарности мэра Москвы.
Вместе с мэром Москвы строителей поздравили заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко и министр строительства и жилищного хозяйства РФ Владимир Якушев.
Накануне Сергей Собянин наградил победителей конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства". Победителем конкурса "Проект года" стал концертный зал "Зарядье". За победу в конкурсе боролись 107 проектов, разрешение на ввод в эксплуатацию которых было выдано с 1 января по 31 декабря 2018 года. В финал вышли 40 проектов.
День строителя традиционно отмечается во второе воскресенье августа. В этом году праздник выпал на 11 августа. Вместе с ним на предстоящих выходных горожане будут отмечать Всероссийский день физкультурника.
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