ГТО, парад и соревнования: как в столице отпразднуют День физкультурника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

День физкультурника в столице отметит более четырех тысяч человек, передает портал мэра и правительства Москвы.

В субботу, 10 августа, в столичном регионе отметят Всероссийский день физкультурника и День строителя. Основной площадкой проведения мероприятий станет олимпийский комплекс "Лужники". Ожидается, что в празднике примет участие более четырех тысяч спортсменов, строителей, медиков, а также представителей профсоюзов.

Колонны участников пройдут от Южного спортивного центра до центральной площади. Для гостей выступят ветераны спорта и другие почетные гости. Далее гости смогут принять участие в эстафетах, легкой атлетике, перетягивании каната, пометать дротики в мишень, посоревноваться в поднятии гири, сразиться с товарищами в шахматы и настольный теннис, поиграть в волейбол или мини-футбол.

На площадке "Фитнес-модель 2019 года" спортсмены будут состязаться в боб-старте, жимах стоя и лежа и в других спортивных дисциплинах. Там также установят тренажеры для воркаута и командных игр. Все желающие смогут сдать в этот день нормативы ГТО. Столичных медиков приглашают на фестиваль "Формула жизни", который также в этот день пройдет в "Лужниках".

Ранее сообщалось, что в День физкультурника,10 августа, на стадионе "Ангстрем", расположенном на Озерной аллее Зеленограда, участники "Московского долголетия" смогут также сдать нормативы ГТО, поиграть в мини-футбол и тэг-регби.

Во время фестиваля также организуют веселые старты для всей семьи. Кульминацией станет праздничный концерт. Кроме того, в парке искусств "Музеон" для горожан проведут занятия йогой, ушу и гимнастикой цигун. Там же ожидают любителей танцев и скандинавской ходьбы. А желающие научиться английскому языку и актерскому мастерству смогут посетить бесплатные открытые уроки.

