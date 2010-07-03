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13:32

Танцы и йога. Как отметят День физкультурника участники "Московского долголетия"

город спорт общество праздники

13:32

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Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Особую спортивно-развлекательную программу подготовили для участников проекта "Московское долголетие" ко Дню физкультурника. Москвичей старшего поколения пригласили поучаствовать в играх, соревнованиях и викторинах, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В частности, на улице Корабельной 6 августа объявили "Днем Нептуна". Гости праздника – жители районов Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Даниловский и Донской – могут потанцевать, посетить творческие мастер-классы и концерт, отведать сладкие угощения.

На следующий день в 12:00 в зоне отдыха "Борисовские пруды" пройдет спартакиада "Быстрее, выше, сильнее". Соревноваться будут команды районов Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное и Братеево. На спартакиаде горожане старшего поколения покажут свое мастерство и физподготовку в разных видах спорта.

9 августа посетителей сада имени Баумана ждут викторины, мастер-классы по йоге и гимнастике. Там также состоится танцевальный флешмоб. А в Капотне в рамках спортивного праздника проведут эстафеты на ловкость и умение работать в команде.

В сам День физкультурника,10 августа, на стадионе "Ангстрем", расположенном на Озерной аллее Зеленограда, участники "Московского долголетия" смогут сдать нормативы ГТО, поиграть в мини-футбол и тэг-регби. Во время фестиваля также организуют веселые старты для всей семьи. Кульминацией станет праздничный концерт. Кроме того, в парке искусств "Музеон" для горожан проведут занятия йогой, ушу и гимнастикой цигун. Там же ожидают любителей танцев и скандинавской ходьбы. А желающие научиться английскому языку и актерскому мастерству смогут посетить бесплатные открытые уроки.

Ранее сообщалось, что с 5 по 9 августа посетителей территориальных центров социального обслуживания (ТЦСО) также ждут концерты, экскурсии, праздники, игры и другие развлечения.

Программа "Московское долголетие"

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город спорт общество праздники

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