Бои на мечах и грэпплинг. Чем удивят столичные парки 9–11 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные парки и зоны отдыха с 9 по 11 августа предложат москвичам обширную программу мероприятий. В нее войдут мастер-классы, спортивные единоборства, уроки танцев и лекции о здоровом образе жизни.

Занятия подойдут для всех горожан – независимо от возраста и физподготовки. Опытные тренеры помогут подобрать оптимальный уровень нагрузки.

В частности, 9 августа с 16:00 до 18:00 в парке "Садовники" пройдет семинар психолога Натальи Фролкиной "Созависимые отношения". Тем же вечером Елена Карпова прочтет лекцию для будущих родителей "Все, что вы хотели знать о беременности, родах и новорожденных". В субботу, 10 августа, всех желающих пригласили на занятия по йоге, танцам и современному мечевому бою, а в воскресенье – на лекцию "10 000 шагов к жизни" и гимнастику цигун с Ольгой Кондрахиной.

В парке "Лианозово" 9 августа с 18:00 до 19:00 можно будет поучаствовать в мастер-классе по тхэквондо под руководством Антона Михайлова. В субботу там же пройдут занятие "Здоровая спина" от спортивного клуба "Арабеск" и лекция о пользе ораторского искусства. Кроме того, 11 августа состоится открытый урок по тхэквондо от мастеров школы боевых искусств Чиканчи.

Любителей танцев ждут в пятницу с 11:30 до 12:30 в сквере имени Полетаева на занятии "Бачата" от школы Dance Location. На следующий день все желающие смогут присоединиться к занятиям по йоге, грэпплингу и зумбе, а в воскресенье студия "Реформа" порадует поклонников здорового образа жизни занятием "Здоровая спина" и тренировкой по пилатесу.

Парк "Ангарские пруды" также подготовил насыщенную программу на ближайшие выходные. Уже в пятницу там можно будет посетить занятие по йоге от фитнес-клуба "Теорема спорта". А в субботу горожан пригласили на уроки исторических танцев от студии "Планета Золотой клуб". Воскресное утро в парке предложили начать с хатха-йоги с Верой Михайловой.

Жителей Зеленограда ждут на занятиях по танго и сальсе от школы танцев "Притяжение". Они пройдут в зоне отдыха "Площадь Юности" 9 августа. В субботу фитнес-клуб Alex-Fitness научит москвичей танцевать зумбу, в воскресенье с 17:00 до 18:00 школа танцев Bamboo dance&fitness проведет тренировку "Прокачай свое тело".