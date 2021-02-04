"Спорная территория": "брысь из дома"

Жители дома 74 по улице Авиационной добиваются права установить в своем дворе домик для кошек, который построили своими руками. В небольшой конуре помещаются всего три-четыре особи. Сотрудники местной управляющей компании хладнокровно демонтировали убежище для животных и лишили их крова.

Коммунальщики оправдывают свою жестокость жалобами владельца подвала жилого дома, который был недоволен соседством с хвостатыми и запахами, исходящими от них. Куда теперь определить бесхозных животных? Об этом – в программе "Спорная территория".