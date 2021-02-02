"Спорная территория": "мертвая река"

Вода в реке Ликове, протекающей в ТиНАО, окрасилась в различные цвета. Сообщается, что в нее стекаются воды местной канализации.

Жителей микрорайона "Солнцево парк" и деревни Пыхтино это возмутило. Они сообщили, что уже забыли, что такое свежий воздух и прогулки на природе. Местные боятся открывать окна – зловоние распространяется на всю округу.

Борьба за речку и нормальную жизнь ведется уже 8 лет. Застройщик продолжает возводить новые корпуса, хотя очистные сооружения и так не справляются с выбросами канализации. Об этом – в программе "Спорная территория".