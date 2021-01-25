Трамваи задерживаются в проезде Дежнева из-за ДТП

Фото: instagram.com/best_svao/setupsystem

Движение трамваев, двигающихся по маршруту № 17, временно задерживается. Об этом сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

Причиной задержки стало ДТП с участием трамвая № 17 и пешехода около дома 3 по проезду Дежнева. Уточняется, что в результате происшествия пострадал пешеход.

По предварительным данным, он нарушил правила дорожного движения. В настоящее время ему оказывают помощь медики. На месте также работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют детали ДТП.

В ведомстве добавили, что по маршруту ходят автобусы.

Ранее авария с участием двух автомобилей произошла на улице Воздвиженке. Одна из иномарок вылетела на тротуар. В результате инцидента пострадал пешеход.

