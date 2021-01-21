Момент ДТП на Воздвиженке попал на видео

Момент ДТП на улице Воздвиженке попал на видео. Его опубликовал Telegram-канал "Life Shot".

Столкнулись автомобиль такси Kia и машина Audi. Один из автомобилей вылетел на тротуар. В результате инцидента пострадал пешеход.

Ранее четыре автомобиля столкнулись в районе 24-го километра МКАД. В связи с этим возникали затруднения движения протяженностью в километр.

До этого на МКАД произошла авария с участием двух большегрузов. ДТП случилось на 26-м километре кольцевой автодороги. В связи с этим движение ограничивали до одного ряда.