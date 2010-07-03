Оставшихся в приморской бухте косаток выпустят до конца лета

Фото: ТАСС/Дмитрий Ефремов

Пять косаток, которые остаются в приморской бухте, планируют выпустить в естественную среду до конца лета.

"Это очень сложный процесс, мы должны не торопясь эту работу выполнить, выполнить в летний период времени. Я считаю, что у нас все для этого есть, мы успеваем. Пришлось разрабатывать план по вывозу, вывоз очень непростой ", – цитирует ТАСС главу Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина.

Во вторник, 16 июля, вторую группу косаток выпустили в Охотское море в Хабаровском крае. Специалисты признали их состояние удовлетворительным. На животных установили спутниковые метки, чтобы ученые могли вести дальнейшие наблюдения. Выпуск проходил в два этапа через транспортировочную клеть. Вначале в нее поместили самца и молодую самку. В течение часа им делали массаж, после чего отпустили.

Вместо того, чтобы направиться в открытое море, косатки развернулись и пошли к берегу, ожидая взрослую самку. После того, как ее отпустили, группа объединилась и поплыла вдоль берега на восток. Ученые и тренеры на катамаране некоторое время сопровождали животных.

В мае 2018 года Росприроднадзор по ДФО разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Были выловлены минимум 12 млекопитающих, а также 90 белух. В Центре передержки морских млекопитающих оказались белухи и 11 косаток. Компании вылавливали животных для перепродажи.

В сентябре 2018 года зоозащитники по всему миру заявили, что Росприроднадзор грубо нарушил закон, разрешив добычу морских млекопитающих. Уточнялось, что животные содержатся в неподобающих условиях.

Кроме того, из вольеров пропали больная косатка и три белухи. По подозрениям экологов, они погибли из-за условий. Были возбуждены уголовные дела.

