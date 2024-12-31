Протестующие в Тбилиси готовятся встречать Новый год у здания парламента

Фото: ТАСС/Инна Кукуджанова

Протестующие в Тбилиси собираются у здания парламента, чтобы отпраздновать Новый год, пишет ТАСС.

Всего в центре столицы Грузии собралось свыше одной тысячи человек. Они накрыли длинный стол на проспекте Руставели, который перекрыт для автомобильного движения. Известно, что к акции планирует присоединиться и экс-президент Саломе Зурабишвили.

14 декабря в Грузии прошли президентские выборы. ЦИК признал выборы состоявшимися после того, как участие в голосовании приняли более половины от общего числа членов коллегии выборщиков. В результате новым президентом Грузии станет Михаил Кавелашвили.

При этом накануне президентских выборов Зурабишвили подчеркнула, что не собирается покидать президентский дворец после истечения срока полномочий 29 декабря. Она отметила, что на прошедших выборах нового главы государства "ничего не произошло" и "никто никого не выбирал".

В ответ премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что отказ покинуть резиденцию после инаугурации нового главы государства будут являться нарушением норм Уголовного кодекса. По его словам, в случае отказа покинуть дворец 29 декабря Зурабишвили обречет всех людей, которые будут находиться с ней в резиденции в это время.

