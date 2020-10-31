Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 24

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Число жертв землетрясения на западе Турции вновь увеличилось. Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны сообщило о 24 погибших в результате сейсмособытия.

В ведомстве добавили, что 804 человека пострадали от удара стихии.

"Число погибших увеличилось до 24, раненых – до 804", – пишет РИА Новости со ссылкой на заявление турецких спасателей.

Ранее появилась информация о 20 погибших и 786 раненых.

Землетрясение произошло в пятницу днем в Эгейском море. Эпицентр находился в 34 километрах от турецкого Измира и в 14 километрах от греческого Неон-Карловаси.

В результате удара стихии оказались разрушены не менее 20 домов в Измире в районах Борнова и Байраклы. В посольстве РФ в Турции заявили, что данных о пострадавших россиянах во время землетрясения не поступало.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с землетрясением в Измире. Российский лидер направил коллеге соответствующую телеграмму.