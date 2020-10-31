20 человек стали жертвами землетрясения в Турции

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20 человек стали жертвами землетрясения на западе Турции. Об этом сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.

Как передает ТАСС, число пострадавших из-за удара стихии увеличилось до 786 человек.

"Число погибших увеличилось до 20, раненых – до 786", – подтвердили спасатели.

Ранее сообщалось о 17 погибших и 709 пострадавших в результате землетрясения.

Землетрясение произошло в пятницу днем в Эгейском море. Эпицентр находился в 34 километрах от турецкого Измира и в 14 километрах от греческого Неон-Карловаси.

Сейсмособытие началось на глубине 16,5 километра. После землетрясения произошло 170 повторных подземных толчков, магнитуда 21 из них была выше 4,0.

В результате удара стихии оказались разрушены не менее 20 домов в Измире в районах Борнова и Байраклы.

В посольстве РФ в Турции заявили, что данных о пострадавших россиянах во время землетрясения не поступало. Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с происшествием.

Кроме того, в результате землетрясения на греческом острове Самос в Эгейском море погибли два подростка. Жертвами оказались мальчики 15 и 17 лет.