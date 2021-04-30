В конфликте на границе с Таджикистаном погибли 13 жителей Киргизии

06:02
Фото: TASS/AP/Vladimir Voronin
Число граждан Киргизии, погибших за время конфликта на границе с Таджикистаном, возросло до 13 человек.
Как сообщили ТАСС в киргизском Минздраве, ранения и травмы с киргизской стороны получили 134 человека. 30 апреля из больниц Баткенской области в Бишкек были доставлены 25 пострадавших, двое находятся в тяжелом состоянии.
По версии Генпрокуратуры Киргизии, военные Таджикистана нарушили договор о добрососедских отношениях и без предъявления претензий решили захватить территорию Киргизии путем убийства мирного населения и правоохранителей.
В свою очередь, таджикистанский комитет национальной безопасности утверждает, что на участке водораспределительного пункта "Головной", который принадлежит Таджикистану, огонь по пограничникам открыли военнослужащие Киргизии.
Ранее сообщалось, что конфликт произошел 28 апреля после того, как представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи, а представители киргизской стороны решили спилить столб.
В ночь 29 апреля ситуация обострилась и началась стрельба. Общее число пострадавших превысило 100 человек. Позже стороны договорились о прекращении огня на границе и отводе сил.
Киргизско-таджикский участок границы длиной 980 километров периодически становится зоной конфликтов. После распада СССР там остались десятки спорных участков. Сейчас в процессе демаркации границы описано около 580 километров.
Военные Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку на пограничной территории
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: