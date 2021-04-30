В конфликте на границе с Таджикистаном погибли 13 жителей Киргизии

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Число граждан Киргизии, погибших за время конфликта на границе с Таджикистаном, возросло до 13 человек.

Как сообщили ТАСС в киргизском Минздраве, ранения и травмы с киргизской стороны получили 134 человека. 30 апреля из больниц Баткенской области в Бишкек были доставлены 25 пострадавших, двое находятся в тяжелом состоянии.

По версии Генпрокуратуры Киргизии, военные Таджикистана нарушили договор о добрососедских отношениях и без предъявления претензий решили захватить территорию Киргизии путем убийства мирного населения и правоохранителей.

В свою очередь, таджикистанский комитет национальной безопасности утверждает, что на участке водораспределительного пункта "Головной", который принадлежит Таджикистану, огонь по пограничникам открыли военнослужащие Киргизии.

Ранее сообщалось, что конфликт произошел 28 апреля после того, как представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи, а представители киргизской стороны решили спилить столб.

В ночь 29 апреля ситуация обострилась и началась стрельба. Общее число пострадавших превысило 100 человек. Позже стороны договорились о прекращении огня на границе и отводе сил.

Киргизско-таджикский участок границы длиной 980 километров периодически становится зоной конфликтов. После распада СССР там остались десятки спорных участков. Сейчас в процессе демаркации границы описано около 580 километров.