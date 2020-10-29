Сообщения СМИ о вооруженном нападении в Париже не подтвердились

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Информация СМИ о вооруженном нападении в Париже не подтвердилась. Об этом сообщает портал "Sputnik Франция".

Ранее информационное агентство со ссылкой на свои источники объявило о третьем нападении в стране за день.

Утром четверга, 29 октября, во французской Ницце произошел теракт, жертвами которого стали три человека. Так как нападение произошло у религиозного сооружения, мэр города Кристиан Эстрози распорядился закрыть все храмы.

Сообщалось также о попытке нападения на полицейских во французском Авиньоне. Злоумышленника застрелили.

Еще одно нападение зафиксировали в Джидде, провинция Мекка. Мужчина напал на охранника консульства Франции.

В самой стране ввели план по противодействию терроризму. Об этом заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.

