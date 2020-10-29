Третье нападение за день совершили во Франции – СМИ

Фото: twitter.com/PoliceNat06

В Париже совершено нападение с ножом, сообщает Sputnik Франция со ссылкой на источники.

Детали происшествия и количество пострадавших не уточнили. Отмечается, что это уже третий подобный инцидент во Франции.

Ранее ЧП произошло в Ницце. В результате нападения с ножом погибли три человека, одна из жертв была обезглавлена. Злоумышленника задержали правоохранительные органы.

Чуть позже в Авиньоне был убит человек, который попытался напасть на полицейских. Затем в саудовской Джидде произошло нападение на охранника консульства Франции. Злоумышленник попытался использовать острый предмет, охранник получил легкие ранения.