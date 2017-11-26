ЕС нашел угрозу свободе прессы в российском законе о СМИ-иноагентах

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Российский закон о СМИ-иноагентах угрожает свободным и независимым медиа в стране, полагают в Евросоюе

По словам официального представителя главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майи Косьянчич, закон противоречит обязательствам России по защите прав человека. Кроме того, это – очередная попытка "сократить пространство для независимых голосов в России", считает Косьянчич. Закон ужесточает ограничения на осуществление основных свобод в РФ и препятствует созданию независимого гражданского общества в стране, отметили в ЕС.

25 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Статус могут получить СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций.

История началась с требования США зарегистрировать RT America в качестве иностранного агента. Главред RT Маргарита Симоньян согласилась на это. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия приведет в действие ответные меры в отношении американских СМИ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова снять ограничения со СМИ-иноагентов, но только после США. Глава Совфеда пояснила, что РФ не могла не отреагировать зеркально на действия США.

В США новый закон не считают зеркальной мерой в ответ на ограничение Вашингтоном работы RT и Sputnik в Штатах. Куратор американских государственных СМИ "Голоса Америки" и "Радио Свобода" считает, что у них нет возможностей распространения, как у RT и Sputnik.