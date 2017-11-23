Европейские СМИ могут признать иноагентами

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Ряд европейские СМИ может попасть в список иностранных агентов, если на российские медиа, работающие в Европе, будет оказано давление. Об этом заявил председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов.

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителя Совета Федерации, Москва не хочет расширять список "иноагентов", однако готова применить принцип зеркальности, если Европа будет оказывать давление.

"Если ЕС пойдут по тому же пути, что и США, и начнут прессинг наших СМИ, то мы будем действовать в рамках принципа зеркальности, международного права и устава ООН и защищать свои суверенитет. Если странам ЕС не понравятся наши ответные меры, то они должны обратиться с критикой не к нам, а к Вашингтону. Мы отвечаем на их недружественные действия в отношении RT и Sputnik. Тем, кому Россия вынесла предупреждение, даже не являются СМИ. Что такое "Свобода" и "Голос Америки"? Это разве СМИ? Это пропагандистские машины, которые вещают в интересах США", – цитирует издание слова Андрея Климова.

Ранее сообщалось, что американское министерство юстиции потребовало от телеканала RT America регистрации в качестве иноагента. Проконсультировавшись с юристом, главный редактор RT Маргарита Симоньян согласилась с требованием властей США.

"Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит", – заявила она.

Что примечательно, Россия не оставила без внимание давление на медиа и предприняла ответные меры. Так, 22 ноября Совет Федерации одобрил закон о СМИ-иноагентах. В нем говорится, что определять СМИ, которые следует внести в список иностранных агентов, теперь будет министерство юстиции. Иноагентами могут быть признаны медиа, которые финансируют зарубежные организаций или государства. При этом, закон не затронет российские СМИ, получающие финансовую помощь из-за границы.