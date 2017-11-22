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Совет Федерации одобрил закон о СМИ-иноагентах в среду, 22 ноября.

Теперь документ должен подписать президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Во время голосования инициативу поддержали 154 человека, один воздержался, против не высказался никто.

Определять СМИ, которые следует внести в список иностранных агентов, будет министерство юстиции. Иноагентами могут признать медиа, финансируемые от зарубежных организаций или государств. Закон не затронет российские СМИ, получающие финансовую помощь из-за границы.

Закон стал ответной мерой России после регистрации нескольких российских СМИ в США в качестве иностранных агентов. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что американские власти должны первыми снять ограничения, после чего РФ поступит аналогично.