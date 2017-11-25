Владимир Путин подписал закон о СМИ-иноагентах

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин подписал закон СМИ-иноагентах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь СМИ, получающие зарубежное финансирование, могут быть признаны иностранными агентами. Закон вступает в силу с момента опубликования.

Закон, отвечающий на меры США в отношении российских СМИ, Госдума приняла 15 ноября. Затем документ прошел процедуру одобрения в Совете Федерации.

Несмотря на то, что закон вступил в силу лишь с 25 ноября, еще неделю назад стало известно, что Минюст разослал части информационных ресурсов предупреждения о возможном включении их в список иноагентов. Известно также, что в перечень могут попасть несколько европейских СМИ.