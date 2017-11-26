В США не посчитали "зеркальным" закон о СМИ-иноагентах в России‍

26 ноября, 11:37
Фото: bbg.gov
В США не считают новый закон РФ о СМИ-иноагентом зеркальной мерой в ответ на ограничение Вашингтоном работы RT и Sputnik в Штатах.
Определение таких шагов как действий по принципу взаимности жестко искажают действительность, полагает директор американского Совета управляющих по вопросам вещания (BBG) Джон Лансинг.
Куратор американских государственных СМИ "Голоса Америки" и "Радио Свобода" заявил, что у них нет тех же возможностей распространения, что и у RT и Sputnik. Лансинг считает, что российские СМИ могут свободно работать в США, в отличие от международных медиаресурсов США, которым запрещено иметь телевидение и радио в РФ.
При этом проекты "Голоса Америки", "Радио Свобода" в России лишь уведомили о возможной их регистрации в качестве иноагентов. RT America и Sputnik же под угрозой уголовного преследования уже зарегистрированы в США как иностранные агенты.
25 ноября президент России Владимир Путин подписал закон СМИ-иноагентах. Согласно закону, СМИ с зарубежным финансированием могут признать иностранными агентами. В Совете по правам человека при президенте РФ подготовят поправки к закону.
Ранее США потребовали зарегистрировать RT America в качестве иностранного агента. Главред RT Маргарита Симоньян согласилась на это. Член комиссии Совета Федерации по информационной политике Игорь Морозов сказал, что Россия может законодательно запретить включать канал CNN в пакеты коммерческого и кабельного телевидения.
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