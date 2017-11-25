СПЧ подготовит поправки к закону о СМИ-иноагентах

Фото: ТАСС/Наиль Фаттахов
Совет по правам человека при президенте РФ подготовит поправки к закону о статусе иностранного агента для СМИ. По документу подготовлено экспертное заключение.
"Мы займемся этой работой, когда закон вступит в силу, – цитирует главу СПЧ Михаила Федотова РИА Новости. – Нас не устраивают те недостатки закона, на которые мы указали в своем экспертном заключении, и мы постараемся их исправить своими поправками".
Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон 25 ноября. Документ вступает в силу с момента его опубликования.
Теперь СМИ, получающие зарубежное финансирование, могут быть признаны иностранными агентами.
Госдума приняла закон, отвечающий на меры США в отношении российских СМИ, 15 ноября. Затем документ прошел процедуру одобрения в Совете Федерации.
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