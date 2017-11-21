Россия снимет ограничения со СМИ-иноагентов после Запада — спикер Совфеда

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Россия готова снять ограничения со СМИ-иноагентов, но только после США.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что американские власти должны первыми снять ограничения со СМИ-иноагентов, после чего Россия поступил аналогично.
Глава Совфеда уточнила, что Россия не имела права не отреагировать зеркально на действия США, сообщает РИА Новости. Политик напомнила, что на прошлой неделе депутаты Госдумы приняли в трех чтениях закон об иноагентах и 22 ноября верхняя палата парламента рассмотрит этот документ.
Матвиенко обратила внимание, что российский закон не запрещает иностранным СМИ работать на территории России, а лишь ставит их в те условия, в которых оказались отечественные СМИ на территории США.
Ранее минюст США обязал RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Главный редактор российского СМИ Маргарита Симоньян после консультации с юристом провела регистрацию.
Позднее российские законодатели приняли зеркальный закон, который обязал иностранные СМИ, работающие на территории России, регистрироваться иноагентами.
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