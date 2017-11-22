Пушков назвал закон о СМИ-иноагентах системой обороны в информационной войне

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Закон о СМИ-иноагентах, принятый в России в ответ на признание RT иностранным агентом в США, является частью системы обороны в информационной войне, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Сенатор отметил важность закона, так как он "создает законодательную базу для тех шагов и мер, которые могут быть приняты российской исполнительной властью в отношении зарубежных СМИ", сообщает RT.

По словам Пушкова, регистрируя RT в качестве иностранного агента США использовали закон 1938 года. При этом СМИ в данном законе не указывались как объекты его деятельности.

Комментируя принятия ответного закона, сенатор сообщил, что Россия защищает свои СМИ за рубежом. "Мы даем понять всем государствам, что если будут применены дискриминационные меры в отношении наших СМИ за рубежом, то последует точно такая же реакция", – сказал Пушков.

Он добавил, что это сигнал европейским странам, "где заигрываются идеи пойти по американскому пути".

В среду, 22 ноября, Совет Федерации одобрил закон о СМИ-иноагентах. Во время голосования инициативу поддержали 154 человека, один воздержался, против не высказался никто. Теперь документ должен подписать президент РФ.