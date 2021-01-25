Регистрация вакцины "Спутник V" в Индии может быть осуществлена в течение двух недель

17:43
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может быть зарегистрирована в Индии в течение двух недель. Об этом заявил посол страны в РФ Бала Венкатеш Варма.
"Процедура одобрения вакцины займет еще пару недель. Как только регистрация будет завершена, вакцина "Спутник V" сможет применяться в Индии", – приводит ТАСС слова посла.
Он также отметил, что в Индии собираются отправлять на экспорт произведенную на их территории вакцину "Спутник V" в Россию и другие страны.
"То, что будет производиться в Индии, будет доступно также третьим странам. Я уверен, что в ближайшие месяцы вакцина "Спутник V", которая будет производиться в Индии при сотрудничестве РФПИ и индийских компаний, будет доступна для экспорта как в Россию, так и в третьи страны", – заключил Варма.
Антикоронавирусную вакцину "Спутник V" зарегистрировали в ОАЭ и в Венгрии. Последняя стала первым государством Евросоюза, которое готово применить российский препарат.
Также сообщалось о регистрации вакцины в Парагвае и Венесуэле.
В Центре Гамалеи оценили возможность применения "Спутника V" беременными. Там заявили, что необходимые исследования пока не были проведены. При этом в течение 2021 года планируется провести испытания российского препарата и среди детей.
РФ рассчитывает, что ВОЗ скоро сертифицирует российскую вакцину от COVID-19
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