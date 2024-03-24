Бурдж-Халифа в ОАЭ подсветили в цвета флага РФ в знак скорби после теракта в "Крокусе"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Небоскреб Бурдж-Халифа, находящийся в Дубае, подсветили в цветах российского флага в знак скорби после теракта, произошедшего в "Крокус Сити Холле".

Кроме того, согласно распространившимся в сети фото, в цвет триколора РФ также подсветили золотую дубайскую рамку, штаб-квартиру Национальной нефтяной компании Абу-Даби, местные футбольные стадионы, а также некоторые жилые и офисные здания.

Ранее сообщалось, что в день общенационального траура, 24 марта, в Музее Победа на Поклонной горе зажгут свечи в знак скорби о погибших в теракте в "Крокус Сити Холле".

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. В тот день там должен был состояться концерт группы "Пикник".

Следственный комитет (СК) РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте.

По данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека. Число пострадавших достигло 140 человек. Их госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья.

Владимир Путин, обращаясь к жителям России, заявил, что все подозреваемые в организации и исполнении теракты задержаны. Спецслужбам удалось установить места нахождения 11 преступников.

Останкинская телебашня запустила на медиафасадах изображение в память о жертвах теракта