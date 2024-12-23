Границу Украины за день пересекли 150 тысяч граждан

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На Украине резко увеличилось число желающих пересечь границу. За сутки ее пересекли 150 тысяч граждан – это один из самых высоких показателей за последние годы. Об этом сообщила Госпогранслужба страны в своем телеграм-канале.

Рост пересекших границу наблюдался на всех участках, однако самый большой пассажиропоток был зафиксирован на границе с Польшей. За день госграницу в оба направления пересекли в среднем по 75 тысяч человек.

В ноябре стало известно, что огромное количество родителей на Украине собираются вывозить своих детей из страны. По мнению экспертов, уехавшие из Украины семьи не собираются возвращаться обратно, а их дети – сдавать выпускные экзамены и поступать в украинские вузы.

Как сообщают СМИ, причиной отъезда украинской молодежи из страны может быть внесенный в Раду законопроект, обязывающий 17-летних граждан самостоятельно становиться на призывной учет путем уточнения данных в военкомате или электронном кабинете.

Ранее эксперты заявляли, что украинское руководство может в скором времени снизить возраст мобилизации. Так, ВСУ уже используют в ходе боевых действий несовершеннолетних.

Власти США заявили, что в случае мобилизации 18-летних обеспечат пополнение ВСУ экипировкой. Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский выступил против инициативы о мобилизации 18-летних граждан страны в обмен на возмещение нехватки военного оборудования.