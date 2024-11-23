РИА Новости: жители Харькова начали бояться выходить на работу из-за облав ТЦК

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Большинство мужчин в Харькове на Украине не выходят на работу из-за облав сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) на предприятиях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Так, владелец одной из станций техобслуживания рассказал журналистам, что его сотрудники бояться "не доехать до работы" из-за постоянных рейдов ТЦК.

В связи с тем, что люди не хотят ехать на работу, лишь немногие предприятия с осторожностью продолжают вести свою деятельность.

Ранее Волынский областной военкомат объявил, что мужчины старше 50 лет на Украине все равно подлежат мобилизации. Они смогу избежать призыва только в случае освобождения от службы по состоянию здоровья или другим законным основаниям.

В конце октября в областном центре Сумы на северо-востоке Украины прошел митинг с требованием демобилизации украинских военных. В акции принимали участие в основном женщины и родственники военнослужащих.