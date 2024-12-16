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Владимир Путин назвал возможным снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Об этом глава государства заявил, подводя итоги на коллегии Минобороны РФ.

"Я думаю, что очередным преступлением будет снижение мобилизационного возраста до 18 лет. Это именно преступление", – заявил российский президент, отметив, что киевское руководство "погонит на убой" молодых украинцев.

При этом Путин подчеркнул, что ситуация на поле боя не изменится, даже если украинское руководство снизит мобилизационный возраст до 14 лет.

Кроме того, в ходе своего выступления российский лидер отметил, что киевский режим не стремится защищать интересы украинского народа.

"Как сегодня вылавливают людей на улице, как бродячих собак, в ходе принудительной мобилизации и гонят их сегодня под пули. Также и пацанов погонят, мне кажется", – заявил глава государства, заметив, что в конечном итоге представители киевского режима сбегут за границу.

Ранее военный журналист, полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что украинское руководство может в скором времени снизить возраст мобилизации. По его словам, ВСУ уже используют в ходе боевых действий несовершеннолетних. Он отметил, что сейчас "на территории Харьковской области происходит подготовка юношей 15–16 лет саперному делу, установке мин".